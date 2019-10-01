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Украинский премьер признал необходимость повысить прожиточный минимум

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер прожиточного минимума в стране нужно повысить в два раза. Такое мнение он высказал во вторник, 1 октября, в эфире телеканала ICTV.

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«Для того, чтобы 10 миллионов украинцев получили достойный минимальный уровень обеспечения, нам нужно, чтобы прожиточный минимум был как минимум вдвое больше. Потому, что на прожиточный минимум до 2 тыс. гривен сегодня прожить невозможно», — отметил Гончарук.

20 сентября глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что прожиточный минимум и минимальная пенсия на Украине должны равняться минимальной зарплате.

По его словам, если минимальная зарплата будет составлять 4,7 тыс. гривен (12 266 руб.), то такой же должна быть и пенсия.

В апреле текущего года сообщалось, что на Украине решили повысить прожиточный минимум. Кроме этого, вырастет размер минимальных пенсий, штрафов, алиментов, а также зарплаты чиновников. Отмечается, что подобные изменения помогут компенсировать рост цен.

Так, на данный момент прожиточный минимум составляет 1853 гривен.

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