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В Москве началось прощание с Марком Захаровым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет. Об этом 1 октября сообщает ТАСС.

По словам директора театра Марка Варшавера, панихида по Захарову начнется в 11:00 и продлится до 14:00. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Варшавер также добавил, что могила режиссера будет находиться рядом с могилами Леонида Броневого, Станислава Говорухина и Олега Табакова.

Захаров, ставший главным режиссером «Ленкома» в 1973 году, умер утром 28 сентября на 86-м году жизни. Марк Варшавер рассказал, что причиной смерти стало второе за короткое время воспаление легких.

В связи с кончиной худрука труппа театра прервала гастроли в Санкт-Петербурге.

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