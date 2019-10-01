Выходить в море на надувных лодках запретили на Колыме

В Магаданской области с 1 октября действует запрет на навигацию для надувных безмоторных и гребных маломерных судов. Для моторных лодок и катеров навигация продлится еще месяц, до 1 ноября.

После закрытия навигации выходить на судах на водные объекты будет категорически запрещено, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Магаданской области.

Ранее сообщалось, что бухту Нагиева в Магадане очистят от затопленных судов. Это будет сделано в рамках нацпроекта «Экология».