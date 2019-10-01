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На Сахалине и.о. директора интерната отстранили после смерти ребенка

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Фото: ГБУ «Кировский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»
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На Сахалине отстранили от должности исполняющего обязанности директора Кировского дома-интерната для детей с проблемами умственного развития, где воспитанница погибла от ожогового шока. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

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«Губернатор области Валерий Лимаренко поручил провести служебную проверку в Кировском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. Ее итогом стало принятие ряда кадровых решений — помимо увольнения санитарки, отстранена от обязанностей и. о. директора учреждения», — указано в сообщении.

Кроме того, заведующему отделением интерната «Милосердие» объявили выговор.

Об инциденте сообщалось ранее 1 октября. По имеющейся информации, санитарка решила помыть 15-летнюю девочку, посадила ее в ванну, включила воду и, не закрыв слив пробкой, вышла из помещения. После того, как женщина вернулась, она обнаружила, что вода была слишком горячей, вследствие чего ребенок получил сильные ожоги.

Девочку госпитализировали, врачи боролись за ее жизнь, однако спасти ребенка не удалось, пишет «Газета.ру». Предварительная причина смерти — ожоговый шок, как следствие ожоговой болезни на фоне термического ожога кожного покрова второй степени.

В отношении санитарки возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

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