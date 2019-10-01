Минск предложил привлечь США к решению украинского конфликта

Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что для решения конфликта на Украине необходимо участие США. Об этом он заявил в интервью РБК, стенограмма которого размещена на сайте дипломатического ведомства республики 1 октября.

«Надо четко понимать, что сегодня, если там присутствует интерес США, то без участия США этот конфликт вряд ли будет урегулирован», — выразил мнение Макей.

По его словам, интерес США на Украине однозначно присутствует, так же как и интерес Европы. Необходимо попытаться привлечь американскую администрацию к решению вопроса на Украине, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Министр также высказался о работе в нормандском формате, заявив, что Минские договоренности «дают сбой». «Значит, где-то не до конца договорились, что-то, может быть, не до конца предусмотрели, не подстраховались по всем тем направлениям, по которым в Минске были достигнуты договоренности», — отметил Макей. Он также сказал, что для эффективной работы Минских соглашений необходима искренняя заинтересованность вовлеченных сторон.

26 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы. По его словам, несмотря на нежелание ввязываться в конфликт между двумя странами, белорусский лидер готов закрыть этот участок с согласия обеих сторон.

Кроме того, ранее в сентябре белорусский лидер заявлял, что конфликт на юго-востоке Украине невозможно будет урегулировать без участия США.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

Лидеры стран «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.