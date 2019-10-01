АСВ вернуло Банку России 40 млрд рублей долга

Агентство страхования вкладов (АСВ) перечислило Центробанку России 40 млрд рублей в счет погашения задолженности. Таким образом, по состоянию на 1 октября остаток долга составляет 650 млрд рублей. Об этом говорится на сайте АСВ.

«Таким образом, по состоянию на 30 сентября агентством осуществлен возврат Банку России 192 млрд рублей, в том числе в 2019 году — 147 млрд рублей», — сказано в сообщении.

В 2015–2017 годах ЦБ предоставил АСВ кредитную линию для поддержания достаточности фонда. 23 октября 2017 года Центробанк перевел последний транш, в конце того же года агентство смогло начать возврат средств.

Перечисленные Банком России средства были направлены на выплаты страхового возмещения вкладчикам.

Ранее в сентябре в Минфине выступили за ограничение срока обращения в АСВ за страховым возмещением. Так, если гражданин не обратится в агентство в течение определенного срока, например 5 или 10 лет, то его права будут утеряны.