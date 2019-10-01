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Пасмурная дождливая погода будет в Москве во вторник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что во вторник, 1 октября, в Москве ожидается пасмурная дождливая погода. Температура воздуха поднимется до 17 градусов тепла, сообщает «РИА Новости».

По словам метеоролога, москвичей ожидает облачность и кратковременные дожди. К вечеру возможны прояснения.

Тишковец также добавил, что ветер в Москве будет дуть юго-западный, порывистый, его скорость составит 5–10 м/с. К вечеру атмосферное давление поднимется до 738 мм ртутного столба.

В Гидрометцентре также сообщили, что ночью столбики термометров опустятся до +5...+7 градусов, отмечает «Газета.ру».

Ранее, 30 сентября, в Гидрометцентре России рассказали о возвращении теплой погоды в Центральную Россию. По словам ведущего синоптика Леонида Ананьева, по ночам температура установится на уровне 8–13 градусов, а днем воздух прогреется до 15–18 градусов.

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