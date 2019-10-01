Названы признаки близкого сердечного приступа у женщин

В Британском фонде здоровья (BHF) рассказали о признаках, которые могут быть вызваны проблемами с сердцем. Об этом 30 сентября сообщили на сайте фонда (BHF).

По данным медиков, чаще всего представительницы слабого пола перед сердечными приступами испытывают боли в груди, которые могут распространяться на левую руку, а также ощущают тошноту, потливость, одышку и головокружение.

К этим же симптомам можно отнести и внезапные хрипы, а также необъяснимое чувство тревоги.

При этом, по словам специалистов, курение, диабет или высокое кровяное давление усугубляют ситуацию, отмечает CNN. Поэтому они рекомендовали женщинам своевременно обращаться за медицинской помощью.

19 сентября были названы нетипичные симптомы проблем с сердцем.