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Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

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Фото: twitter.com/Bella Lack
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Пользователей соцсетей заставила поломать голову фотография с леопардом, которого не видно на фоне деревьев, песка и камней.

Снимок сделал индийский фотограф, пишет РЕН ТВ. По его словам, фото демонстрирует поразительное умение хищных кошек маскироваться. Многие комментаторы в Сети даже засомневались, что на снимке действительно есть леопард.

«Я практически умер, когда нашел его», — отметил один из пользователей.

«Я была уверена, что это шутка... пока не нашла леопарда», — добавила другая.

«Где он? Я так и не вижу», — написали многие.

В итоге некоторые так и не смогли разобраться без подсказки.

Ранее пользователи спорили о том, где на снимке находится змея.

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