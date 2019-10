Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

Пользователей соцсетей заставила поломать голову фотография с леопардом, которого не видно на фоне деревьев, песка и камней.

Снимок сделал индийский фотограф, пишет РЕН ТВ. По его словам, фото демонстрирует поразительное умение хищных кошек маскироваться. Многие комментаторы в Сети даже засомневались, что на снимке действительно есть леопард.

«Я практически умер, когда нашел его», — отметил один из пользователей.

«Я была уверена, что это шутка... пока не нашла леопарда», — добавила другая.

«Где он? Я так и не вижу», — написали многие.

В итоге некоторые так и не смогли разобраться без подсказки.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo