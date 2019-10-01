Умерла певица Джесси Норман

На 75-м году жизни скончалась американская оперная певица Джесси Норман, сообщает Variety со ссылкой семью артистки.

Отмечается, что Норман умерла 30 сентября в Нью-Йорке от септического шока и полиорганной недостаточности. Такие осложнения были вызваны травмой спинного мозга, которую она получила в 2015 году.

«Мы гордимся музыкальными достижениями Джесси и тем вдохновением, которое она давала зрителям во всем мире. Мы также гордимся ее гуманитарными усилиями», - говорится в заявлении родственников артистки.

Джесси является обладателем премии Грэмми «за музыкальные достижения всей жизни» и национальной медали США в области искусств. Она родилась 15 сентября 1945 года в городе Огаста в семье музыкантов.

В 1969 году впервые выступила в Берлине, исполнив партию Елизаветы в опере Рихарда Вагнера «Тангейзер».