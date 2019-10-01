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Визажист раскрыла секреты создания самого бюджетного макияжа на Хэллоуин

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Фото: youtube.com/Daria Tamagocheva
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Российская визажистка рассказала, как из подручных средств можно сделать необычный грим на Хэллоуин. Видео с лайфхаками появилось 29 сентября на ее YouTube-канале Daria Tamagocheva.

В видеоролике девушка продемонстрировала три различных способа создания образа на праздник без покупки каких-либо украшений в спецмагазинах.

Так, она сделала бутафорскую кровь из гранатового сиропа и меда. Для имитации ран вместо специального воска или пластилина она рекомендовала использовать смесь из кукурузного крахмала, вазелина и обычного тонального крема. А для «ожогов» визажисту понадобились только глицерин, желатин и вода.

В комментариях пользователи отметили, что результаты перевоплощений выглядят действительно реалистично и жутко, другие же предложили в таком виде наведаться ночью в гости к друзьям.

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