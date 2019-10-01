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МИД России прокомментировал новые санкции США

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«Крайнее недоумение» вызвали новые антироссийские санкции США у МИД РФ. Так ведомство отреагировало на опубликованный в понедельник, 30 сентября, список ограничений.

«Подобные шаги являются отражением охватившего США внутриполитического кризиса, в котором российская тематика намеренно используется частью вашингтонского истеблишмента в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей», — говорится в сообщении.

МИД отметил, что действия чиновников из Вашингтона противоречат публичному заявлениям руководства США о стремлении к нормализации двухсторонних отношений.

Ранее в понедельник Вашингтон расширил пакет санкций против России. В список добавили двух граждан РФ и три российские компании.

12 сентября 2018 года стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.

В марте 2019 года генеральный прокурор США Уильям Барр пришел к выводу, что в докладе Мюллера нет доказательств препятствия правосудию со стороны Трампа во время расследования «вмешательства» в американские выборы.

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