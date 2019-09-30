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В Волгограде при пожаре в девятиэтажке погибли два человека

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Волгограде произошел пожар в девятиэтажном доме, который унес жизни двух человек. Об этом 30 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание произошло в 20:08 (18:08 мск). По имеющейся информации, в одной из комнат горели вещи. Всего из дома эвакуировали 32 человека, пожар удалось потушить через 13 минут.

Жертвами инцидента стали двое мужчин. На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в этот же день сообщалось о пожаре в Шахунском районе Нижегородской области. Там при возгорании в деревне также погибли двое мужчин.

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