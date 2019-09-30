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На исследования авиапромышленности потратят 117 млн рублей

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Министерство промышленности и торговли потратит 117 млн рублей за три года на исследования по созданию отечественной авиации, конкурентной на мировом рынке.

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Проводить работу будет одно из подведомственных предприятий Минпромторга. Итогом станут конкретные предложения по совершенствованию потенциала авиаотрасли.

Исследование будет проводиться в рамках программы «Развитие авиационной промышленности», предполагающей, что к 2025 году доля российских производителей гражданской авиапродукции на мировом рынке должна вырасти до 3,6%, а количество поставленных самолетов — до 298 единиц.

«Основными ожидаемыми результатами являются сохранение РФ статуса мировой авиационной державы, гарантия значительного числа высококвалифицированных рабочих мест, обеспечение перехода экономики России на инновационные рельсы развития», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Исполнителем контракта станет подведомственное министерству ФГУП «Авиакомплект».

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 1 октября.

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