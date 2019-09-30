На исследования авиапромышленности потратят 117 млн рублей

Министерство промышленности и торговли потратит 117 млн рублей за три года на исследования по созданию отечественной авиации, конкурентной на мировом рынке.

Проводить работу будет одно из подведомственных предприятий Минпромторга. Итогом станут конкретные предложения по совершенствованию потенциала авиаотрасли.

Исследование будет проводиться в рамках программы «Развитие авиационной промышленности», предполагающей, что к 2025 году доля российских производителей гражданской авиапродукции на мировом рынке должна вырасти до 3,6%, а количество поставленных самолетов — до 298 единиц.

«Основными ожидаемыми результатами являются сохранение РФ статуса мировой авиационной державы, гарантия значительного числа высококвалифицированных рабочих мест, обеспечение перехода экономики России на инновационные рельсы развития», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Исполнителем контракта станет подведомственное министерству ФГУП «Авиакомплект».

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