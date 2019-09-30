Верховный суд разъяснил нюансы брачных контрактов

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России объяснила, в каких случаях брачный контракт не будет признаваться действительным. Об этом 30 сентября сообщает «Российская газета».

Житель подмосковного Одинцово, являясь фигурантом дела о мошенничестве, должен был выплатить потерпевшему гражданину около 12 млн рублей. Вместо этого мошенник решил избавиться от своего имущества, подписав со своей супругой брачный договор, согласно которому всё его имущество доставалось ей. В результате раздела должник оказался не способен вернуть необходимую сумму, а взыскать долг с его непричастной к мошенничеству супруги оказалось невозможно.

Гражданин, оказавшийся жертвой мошенника, обратился в суд с просьбой признать брачный договор недействительным. Его иск удовлетворили, но суд отказался пересматривать дело по новым обстоятельствам, аргументировав свое решение тем, что все перечисленные аспекты не имеют значения для его спора.

Верховный суд не согласился с выводами местных судов, объяснив это тем, что вступившие в законную силу судебные решения можно пересмотреть по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Решение о разделе имущества супругов было обусловлено брачным договором, но после этого договор был признан недействительным. В этом случае, как разъяснил Верховный суд, нельзя было отказывать в пересмотре дела по новым обстоятельствам. Спор велели пересмотреть заново.

В мае сообщалось, что Министерство юстиции зафиксировало рекорд по количеству брачных контрактов в 2018 году.