Прямой эфир

Дело о мошенничестве возбудили в отношении фермера в Астраханской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Фигурантом по нему проходит глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств.

По версии региональной прокуратуры, в 2016 году женщина получила более 7 млн рублей из бюджета в рамках реализации госпрограммы «Создание семейной животноводческой фермы». Затем она предоставила в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности области фиктивные документы и заключила соглашение, которое не собиралась исполнять, пишет «Астрахань-24».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Брянске кредитный потребительский кооператив «Достояние народа» незаконно выманил у клиентов более 9,5 млн рублей. Возбуждено дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Организатора финансовой пирамиды в Омске будут судить за мошенничество
Главе наслега в Якутии вынесли приговор за присвоение почти 650 тыс. рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019