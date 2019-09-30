Дело о мошенничестве возбудили в отношении фермера в Астраханской области

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Фигурантом по нему проходит глава одного из крестьянско-фермерских хозяйств.

По версии региональной прокуратуры, в 2016 году женщина получила более 7 млн рублей из бюджета в рамках реализации госпрограммы «Создание семейной животноводческой фермы». Затем она предоставила в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности области фиктивные документы и заключила соглашение, которое не собиралась исполнять, пишет «Астрахань-24».

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Ранее в Брянске кредитный потребительский кооператив «Достояние народа» незаконно выманил у клиентов более 9,5 млн рублей. Возбуждено дело по статье «Организация деятельности по привлечению денежных средств и иного имущества».