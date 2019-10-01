Бренд «Черкизово» обновил линейку продукции и логотип

Крупнейший в России производитель мяса — группа «Черкизово» провела масштабный ребрендинг своего основного бренда «Черкизово», под которым выпускается более 300 наименований колбасных изделий и охлажденной мясной продукции. Об этом сообщает пресс-служба компании в понедельник, 30 сентября.

Изменения коснулись как внешнего вида изделий, так и их внутреннего содержания. Нововведения призваны подчеркнуть заботу «Черкизово» о покупателе, привлечь новых потребителей, а также сделать ассортимент более заметным на прилавках магазинов.

Так, компания улучшила рецептуру колбас и полуфабрикатов из свинины, а также оптимизировала линейку — убрала продукты, которые не соответствовали ожиданиям потребителей. Изменился и логотип «Черкизово» — теперь он выглядит как «сердце в доме». Его разработкой занималось американское агентство Sterling Brands.

«При разработке нового дизайна продукции нами ставилась задача освежить имидж бренда и подчеркнуть его ключевое сообщение — «Черкизово» постоянно заботится о вас и ваших близких, выпуская мясную продукцию со стабильно высоким качеством», — заявила директор по стратегическому маркетингу «Черкизово» Виктория Дуванская.

Обновленная продукция уже начала отгружаться в розничные сети, а с середины октября ребрендинг будет поддержан при помощи рекламы на телевидении, в интернете и через другие каналы коммуникации с потребителем.

Группа «Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции. Входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. В 2018 году компания произвела около 1 млн т мясной продукции.