Первая школа будущих программистов открылась в Тюмени

В Тюмени создали первую в регионе школу для юных нейроинженеров. Торжественная церемония открытия состоялась в пространстве «Точка кипения — Тюмень» в понедельник, 30 сентября.

В пилотный класс зачислены 20 учеников из 9–11-х классов. Они будут изучать основы нейротехнологий, языки программирования и прикладную математику для решения задач по разработке нейросетевых структур, пишет портал «Наш город».

Для будущих нейроинженеров оборудован специальный класс «Нейрум». Здесь установлено современное оборудование и предусмотрено отдельное место с двумя мониторами для каждого ученика.

Для того чтобы попасть в пилотный класс, школьники прошли тестирование и очное собеседование. Обучение будет проходить по специально разработанной уникальной программе.

Школа юных программистов создана в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации».