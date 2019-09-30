Архангельская область купит рентген-аппараты на 26 млн рублей

Архангельская область получила 26 млн рублей на покупку рентген-аппаратов. Деньги выделены из федерального бюджета.

Так, на эти деньги приобретут оборудование для шести региональных больниц. До конца года оно появится в больницах Котласа, Мирного, Северодвинска, Новодвинска и Коряжмы.

ИА FlashNord отмечает, что деньги выделены в рамках проекта «Развитие детского здравоохранения».

26 сентября сообщалось, что муниципалитетам Архангельской области выделили дополнительные средства на дорожный ремонт. Субсидии предоставлены из регионального бюджета. Их увеличат с 20% до 25%.