Прямой эфир

Магнолия зацвела в Калининграде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калининграде второй раз с начала 2019 года зацвела магнолия. Цветки можно увидеть на деревьях, растущих на улице Минина и Пожарского. Периодом цветения магнолии является весенний месяц апрель.

Специалисты, мнение которых приводит «Калининград.Ru», считают, что повторное цветение произошло из-за высокой температуры воздуха. По той же причине осенью 2018 года в Калининграде цвели каштаны, сирень и пузырник.

Эксперты предупреждают, что осеннее цветение не полезно для растений. Они расходуют на это свою энергию и смогут подготовиться к зиме лишь при условии мягкой осени.

26 сентября сообщалось, что в Краснодаре вновь зацвели каштаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подснежники зацвели в Амурской области
У муравьедов в калининградском зоопарке родился детеныш

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019