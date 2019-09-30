Магнолия зацвела в Калининграде

В Калининграде второй раз с начала 2019 года зацвела магнолия. Цветки можно увидеть на деревьях, растущих на улице Минина и Пожарского. Периодом цветения магнолии является весенний месяц апрель.

Специалисты, мнение которых приводит «Калининград.Ru», считают, что повторное цветение произошло из-за высокой температуры воздуха. По той же причине осенью 2018 года в Калининграде цвели каштаны, сирень и пузырник.

Эксперты предупреждают, что осеннее цветение не полезно для растений. Они расходуют на это свою энергию и смогут подготовиться к зиме лишь при условии мягкой осени.

26 сентября сообщалось, что в Краснодаре вновь зацвели каштаны.