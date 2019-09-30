Кличко подал в суд на правительство Украины

Мэр Киева Виталий Кличко решил обжаловать решение о своем увольнении с поста председателя Киевской горадминистрации (КГГА) и подал в суд на главу офиса президента Украины Андрея Богдана, правительство страны и премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом 30 сентября сообщил адвокат бывшего спортсмена Алексей Шевчук.

По его словам, Богдан направил кабмину предложение уволить Кличко, что является превышением полномочий и нарушением законодательства. Если суд подтвердит наличие признаков преступления в действиях Богдана, то защита градоначальника будет обращаться в правоохранительные органы.

«Кабмин принял участие в этом правонарушении, и, скорее всего, они попытаются втянуть президента. Это может привести к незаконным действиям со стороны президента в том числе», — заявил адвокат «Радио Свобода».

Еще в одном иске сторона защиты требует оценить действия кабмина по внесению якобы незаконного предложения об увольнении Кличко на рассмотрение президента.

Гончарука адвокат просит отменить соответствующее предложение. Иски поданы в Окружной административный суд Киева.

24 июля администрация президента Украины Владимира Зеленского попросила правительство внести представление на увольнение Кличко с поста мэра, а 4 сентября кабмин решил освободить Кличко с поста главы КГГА. До этого бывшего спортсмена вызывали на допрос по подозрению в махинациях с землей в Киеве.

Позднее группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде законопроект, который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов мэра и депутатов горсовета. Кличко в ответ пообещал попросить парламент распустить горсовет.

Бывший боксер Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а должность главы горадминистрации — с 25 июня 2014 года. Ранее Кличко объявил о намерении вновь баллотироваться в мэры Киева.