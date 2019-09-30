Прямой эфир

Кличко подал в суд на правительство Украины

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Киева Виталий Кличко решил обжаловать решение о своем увольнении с поста председателя Киевской горадминистрации (КГГА) и подал в суд на главу офиса президента Украины Андрея Богдана, правительство страны и премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом 30 сентября сообщил адвокат бывшего спортсмена Алексей Шевчук.

Память отшибло: почему уволили главного декоммунизатора Украины
Владимир Вятрович переименовал тысячу украинских городов

По его словам, Богдан направил кабмину предложение уволить Кличко, что является превышением полномочий и нарушением законодательства. Если суд подтвердит наличие признаков преступления в действиях Богдана, то защита градоначальника будет обращаться в правоохранительные органы.

«Кабмин принял участие в этом правонарушении, и, скорее всего, они попытаются втянуть президента. Это может привести к незаконным действиям со стороны президента в том числе», — заявил адвокат «Радио Свобода».

Еще в одном иске сторона защиты требует оценить действия кабмина по внесению якобы незаконного предложения об увольнении Кличко на рассмотрение президента.

Гончарука адвокат просит отменить соответствующее предложение. Иски поданы в Окружной административный суд Киева.

24 июля администрация президента Украины Владимира Зеленского попросила правительство внести представление на увольнение Кличко с поста мэра, а 4 сентября кабмин решил освободить Кличко с поста главы КГГА. До этого бывшего спортсмена вызывали на допрос по подозрению в махинациях с землей в Киеве.

Позднее группа депутатов зарегистрировала в Верховной раде законопроект, который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов мэра и депутатов горсовета. Кличко в ответ пообещал попросить парламент распустить горсовет.

Бывший боксер Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а должность главы горадминистрации — с 25 июня 2014 года. Ранее Кличко объявил о намерении вновь баллотироваться в мэры Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Заместителя Кличко жестоко избили в Киеве
Кличко назвал антиконституционным решение о его увольнении

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019