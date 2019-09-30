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Сточные воды загрязнили реку Московку в Брянской области

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В городе Клинцы Брянской области сточные воды попали в реку Московку. На это обратили внимание местные жители.

По словам одного из них, которые приводит интернет-издание «Брянские новости», канализационная труба находится в районе местной ТЭЦ. Мужчина потребовал от властей и коммунальных служб обратить внимание на происходящее.

В конце августа в Брянской области прошла экспедиция «Тайны затопленных городов». Местные дайверы совершили погружение в реку Судость у села Юдиново Погарского района. Об этом селе весь мир узнал в ХХ веке после того, как там обнаружили окаменелости и поселения первобытных людей.

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