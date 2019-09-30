Прямой эфир

Сезон фонтанов продлили в Железноводске по просьбе жителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Железноводске Ставропольского края продлили сезон фонтанов. Они будут работать до 10 октября. Решение принято по просьбам местных жителей и гостей города. Фонтаны должны были отключить на зиму 1 октября.

Кроме того, как пишет NewsTracker, в День города перед «Смирновским источником» заработал отремонтированный недавно фонтан. Фонтаны включили также в нижней части Каскадной лестницы. Среди вновь открытых — уникальный 13-струйный свето-музыкальный фонтан-часы.

28 сентября в Железноводске прошел уникальный забег Ferrum-Runman. Спринтеры преодолели расстояние 1720 м, взбегая по Каскадной лестнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Памятник первооткрывателю Кавказских Минвод установили в Железноводске
Волнистую велодорожку построят в Ставропольском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019