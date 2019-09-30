Сезон фонтанов продлили в Железноводске по просьбе жителей

В Железноводске Ставропольского края продлили сезон фонтанов. Они будут работать до 10 октября. Решение принято по просьбам местных жителей и гостей города. Фонтаны должны были отключить на зиму 1 октября.

Кроме того, как пишет NewsTracker, в День города перед «Смирновским источником» заработал отремонтированный недавно фонтан. Фонтаны включили также в нижней части Каскадной лестницы. Среди вновь открытых — уникальный 13-струйный свето-музыкальный фонтан-часы.

28 сентября в Железноводске прошел уникальный забег Ferrum-Runman. Спринтеры преодолели расстояние 1720 м, взбегая по Каскадной лестнице.