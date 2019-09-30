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В Instagram высмеяли «трехногую» Водонаеву

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Фото: instagram.com/alenavodonaeva
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Пользователи Сети высмеяли бывшую участницу реалити-шоу «Дом-2» и ведущую Алену Водонаеву, которая разместила в Instagram серию фотографий из Калифорнии. На одном из снимков модель выглядит так, будто у нее лишняя конечность.

«Летних, красивых фоток вам», — гласит подпись к посту, размещенному в воскресенье, 29 сентября.

Внимание подписчиков привлекло фото, на котором звезда сидит в коротком серебряном платье на ступеньках водопада, закинув ногу на ногу. Поклонники заметили, что у Водонаевой на этом снимке три ноги, а одна рука отсутствует. Примечательно, что на последующих трех снимках лишней ноги не видно.

«Минут пять смотрела, так и не поняла, почему три ноги», — написала devochka_ais в комментариях к посту.

«Увольте фотошопера. Он должен хотя бы строение таза знать, азы», — посоветовала astrolog_tuttalaterra.

«На первом фото прифотошопили ногу со второго фото, там край платья по-другому выглядит, сборками, а на первом фото видно, как нога от самого таза прифотошоплена к платью просто-напросто», — объяснила missnaturica.

Ранее, в августе, Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян. После своих слов она попала под шквал критики со стороны подписчиков. Пользователи посоветовали ей не возвращаться в Россию и оставаться в США.

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