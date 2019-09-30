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Школьные лесничества будут развивать в Тамбовской области

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В Тамбовской области будут развивать школьные лесничества. Они появятся на базе Моршанского лесхоза. Тема обсуждалась на встрече представителей исполнительной власти, специалистов лесного хозяйства и руководителей уже существующих в регионе школьных лесничеств.

Участники встречи отмечали важность привлечения молодежи в лесную отрасль. По их словам, совместная работа всех заинтересованных ведомств способствует популяризации лесных профессий среди подростков и формирует экологическую культуру и бережное отношение молодежи к лесным богатствам страны.

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.ру», в лесном хозяйстве Тамбовской области работают высококлассные специалисты, однако отрасль нуждается в молодых сотрудниках. Лесоводы уверены, что школьные лесничества — основа формирования кадрового потенциала лесного хозяйства региона. Пока же свой вклад в дело сохранения природных ресурсов вносят более 1 тыс. юных лесоводов.

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