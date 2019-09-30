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Россиянам объяснили причину возможного подорожания молока

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Рост цен на молочную продукцию произойдет, если будут оставлены сроки введения двух систем — «Меркурий» и система маркировки. Такое мнение высказала в понедельник, 30 сентября, заместитель председателя Гильдии по развитию предпринимательства АПК Московской торгово-промышленной палаты Марина Петрова.

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По словам эксперта, цена подрастет постепенно, это произойдет к середине следующего года. «Система маркировки — это очень сложная инвестиция для производителей. Это порядка €17 тыс. на один маркировщик, при этом нужно два маркировщика на случай сбоев. Среднее предприятие — это до 10 упаковочных линий, для которых требуются маркировщики», — отметила она в эфире НСН.

По словам Петровой, важно понимать, что небольшие предприятия не могут ввести систему маркировки из-за ее высокой стоимости. Также это требует порционного учета на предприятии, которого чаще всего нет на молочных предприятиях, и инвестиций в IT-системы.

Чтобы обеспечить одновременную работу двух систем, торговым сетям понадобится новая техника, персонал и программное обеспечение. К подорожанию это приведет, поскольку потребует вложения денег.

«Важно учитывать, что молочная отрасль состоит не только из крупных предприятий, не из агрохолдингов», — сказала она. Петрова также отметила, что в России уже около шести лет потребление молочной продукции на 40% ниже, чем предполагает медицинская норма.

Ранее в этот же день в Гильдии по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты предупредили, что в ноябре цены на молочную продукцию могут вырасти на 10%. В конце осени запускается электронная ветеринарная сертификация (ЭВС) для готовой молочной продукции, а с лета на производстве и в торговых сетях идет эксперимент по ее маркировке.

При этом крупные российские производители молочной продукции сообщили, что провели успешное тестирование нанесения кода цифровой маркировки на товары.

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