США расширили санкции против России

США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы». Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба американского министерства финансов.

В санкционный список добавили двух граждан РФ и три российские компании.

11 сентября стало известно, что американский президент Дональд Трамп еще на год продлил режим санкций за «иностранное вмешательство в выборы в США», который был введен год назад.

12 сентября 2018 года Трамп подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Он предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций, которых американские спецслужбы заподозрят во вмешательстве в выборы, в частности, с помощью кибератак. Отдельно отмечалось, что указ не направлен против каких-то конкретных стран.

Расследование о вмешательстве «русских хакеров» в выборный процесс началось в США после победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 года. В конце марта 2019-го минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «делу РФ» спецпрокурора Роберта Мюллера, который так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.