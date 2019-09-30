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Пассажир обворовал таксиста в Псковской области

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В Великих Луках (Псковская область) задержали мужчину, который подозревается в краже планшета у водителя такси. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В полицию с заявлением обратился 33-летний водитель службы такси. По его словам, вечером 27 сентября по пути следования в Великолукский район из салона машины был похищен планшет.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый безработный 24-летний местный житель. Он признался в содеянном.

По факту произошедшего проводится проверка. Похищенный планшет был изъят.

29 сентября в Басманном районе Москвы неизвестный выстрелил в пьяного мужчину и забрал у него деньги.

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