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Трамп допустил арест главы комитета конгресса по разведке

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Фото: REUTERS/Al Drago
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Президент США Дональд Трамп обвинил главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Белого дома предположил, что Шифф может быть арестован за измену, о чем написал на своей странице в Twitter.

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По словам республиканца, глава комитета конгресса сделал «фейковое и ужасное» заявление и выдал эти слова за беседу Трампа с украинским коллегой. «Оно не имело никакого отношения к тому, что я сказал в ходе звонка. Арест за измену?» — задался вопросом Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что зачитав эти слова в конгрессе, Шифф «оговорил и оклеветал» его.

27 сентября Шифф вел заседание своего комитета, где давал показания и.о. главы Национальной разведки США Джозеф Магуайр. Темой была поданная на его имя жалоба анонимного разоблачителя, в который усмотрел признаки давления со стороны Трампа на Зеленского в ходе их июльского телефонного разговора.

Американский президент якобы требовал от своего украинского коллеги начать расследование действий сына бывшего вице-президента США Джо Байденa на Украине. Байдена называют основным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

На фоне этого 24 сентября спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пeлoси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа.

На следующий день на сайте Белого дома опубликовали стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Байдена. Минюст США не нашел в содержании телефонного разговора нарушений.

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