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Уголовное дело возбудили по факту вырубки лиственницы в Якутии

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Массовую вырубку лиственницы выявили в Якутии. Подозреваемый уничтожил около 600 деревьев.

Факт вырубки насаждений был обнаружен на одном из выделов, который принадлежит участковому лесничеству. По данным правоохранительных органов, Лесному фонду нанесен ущерб в размере 1,6 млн рублей. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

По факту незаконной рубки деревьев возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлена личность подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Ленском районе Якутии суд обязал местного жителя возместить ущерб от незаконной рубки деревьев. Кроме того, мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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