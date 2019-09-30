Все билеты на концерт Хосе Каррераса в Москве проданы

На концерт испанского оперного певца Хосе Каррераса, который пройдет в Москве 1 октября в Государственном Кремлевском дворце, проданы все билеты. Об этом 30 сентября сообщила пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова на пресс-конференции исполнителя в «РИА Новости».

По ее словам, ожидается, что концерт посетят 6 тыс. зрителей. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», Каррерас выступит в сопровождении симфонического оркестра столицы «Русская филармония» под управлением дирижера Давида Хименеса.

Ранее 30 сентября Хосе Каррерас прокомментировал секс-скандал вокруг тенора Пласидо Доминго. По его словам, он никогда не замечал за Доминго некорректного поведения, пишет сайт aif.ru.

13 августа девять женщин обвинили испанского тенора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, которые имели место с 1980-х годов. По их словам, он предлагал им поддержку в обмен на сексуальные отношения. 5 сентября обвинения против музыканта выдвинули еще 11 женщин. 25 сентября пресс-служба Метрополитен-оперы в Нью-Йорке сообщила, что Доминго отказался от выступлений в театре.