Два человека госпитализированы после ДТП с мотоциклом в Уссурийске

Мотоцикл выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом на трассе в Уссурийске. Водитель и пассажир госпитализированы в состоянии комы.

Авария произошла на автодороге А-370 «Уссури». По данным Госавтоинспекции, водитель мотоцикла Yamaha не принял мер к снижению скорости при возникновении опасности для движения, в результате чего мотоцикл врезался в дерево. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

Водитель и пассажир мотоцикла были госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка.

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