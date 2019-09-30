В Приморье 1,7 тыс. женщин получили образование во время декрета

С 2013 года около 1,7 тыс. жительниц Приморья получили дополнительное профессиональное образование во время декретного отпуска. Наиболее популярными специальностями стали руководитель малого и среднего бизнеса и бухгалтер.

Получить направление на бесплатное обучение женщины могут в службе занятости. На выбор предоставляется 22 специальности, которые востребованы на региональном рынке труда. Кроме того, разработаны программы повышения квалификации в медицинской сфере, системе закупок товаров, педагогике и других областях. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В 2019 году к обучению приступили почти 300 женщин, более 230 из них уже закончили образовательную программу.

На образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в 2020 году планируют направить более 21 млн рублей.