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СК проводит проверку из-за гибели мужчин на пожаре в Нижегородской области

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В Шахунском районе Нижегородской области проводится проверка по факту гибели двух мужчин на пожаре. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пожар произошел 28 сентября в деревне Мартыниха. Погибли двое мужчин 58 и 65 лет. На их телах не обнаружены повреждения криминального характера, уточняет ИА «НьюсНН».

По предварительной информации, погибшие не работали и злоупотребляли спиртными напитками. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ночь на 30 сентября в Башкирии произошел пожар в жилом доме. Погибли 60-летний мужчина и 78-летняя женщина.

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