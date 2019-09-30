СК проводит проверку из-за гибели мужчин на пожаре в Нижегородской области

В Шахунском районе Нижегородской области проводится проверка по факту гибели двух мужчин на пожаре. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Пожар произошел 28 сентября в деревне Мартыниха. Погибли двое мужчин 58 и 65 лет. На их телах не обнаружены повреждения криминального характера, уточняет ИА «НьюсНН».

По предварительной информации, погибшие не работали и злоупотребляли спиртными напитками. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ночь на 30 сентября в Башкирии произошел пожар в жилом доме. Погибли 60-летний мужчина и 78-летняя женщина.