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Старинную усадьбу реставрировали в Красноярске

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Заброшенную усадьбу 1911 года постройки реставрировали в Красноярске. Строительные работы заняли больше времени, чем планировалось.

В усадьбе мещанина Тропина более чем за вековую историю располагались детский дом, дом ребенка, в советское время в здании обустроили детский сад. В последние годы дом на улице Карла Маркса пустовал. Ремонт памятника культуры регионального значения начался три года назад. Предполагалось, что рабочие успеют завершить реставрацию к Универсиаде, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В ходе реставрации был восстановлен кирпичный фасад, также проведена внутренняя отделка помещений. На последнем этапе рабочие снесли забор, которые в течение многих лет окружал усадьбу.

В дальнейшем планируется благоустроить территорию вокруг усадьбы и смонтировать новое ограждение.

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