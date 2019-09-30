Старинную усадьбу реставрировали в Красноярске

Заброшенную усадьбу 1911 года постройки реставрировали в Красноярске. Строительные работы заняли больше времени, чем планировалось.

В усадьбе мещанина Тропина более чем за вековую историю располагались детский дом, дом ребенка, в советское время в здании обустроили детский сад. В последние годы дом на улице Карла Маркса пустовал. Ремонт памятника культуры регионального значения начался три года назад. Предполагалось, что рабочие успеют завершить реставрацию к Универсиаде, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В ходе реставрации был восстановлен кирпичный фасад, также проведена внутренняя отделка помещений. На последнем этапе рабочие снесли забор, которые в течение многих лет окружал усадьбу.

В дальнейшем планируется благоустроить территорию вокруг усадьбы и смонтировать новое ограждение.