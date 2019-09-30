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Итоги масштабного рейда подвели в Госавтоинспекции Саратовской области

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В Госавтоинспекции Саратовской области подвели итоги масштабного профилактического рейда, который прошел с 25 по 29 сентября в Саратове и Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии были задействованы 94 экипажа ДПС. За пять дней им удалось пресечь 6048 правонарушений, в 40 случаях водители были пьяны, еще девять отказались от медосвидетельствования, 105 ездили без номерных знаков, 2216 не были пристегнуты ремнями безопасности, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В рамках акции инспекторы особое внимание уделяли проездам на «красный», нарушениям проезда на перекрестках и пешеходных переходах, состоянию водителей.

За первые восемь месяцев этого года в Саратове произошло 737 ДТП с пострадавшими. В них погибли 28 и пострадали 958 человек.

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