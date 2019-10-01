Через тернии: «К звездам» возглавил российский прокат

Научная фантастика «К звездам» стартовала с умеренным успехом, но обеспечила себе первое место в российском прокате. По данным ЕАИС, на почти 30 тыс. сеансов за прошедший уикенд побывало 590 тыс. зрителей, а сборы составили 187 млн рублей. Но вообще статистика для индустрии тревожная.

Уже третий уикенд подряд посещаемость российских кинотеатров колеблется в районе 1,7–1,8 млн зрителей, что ниже как показателей прошлого сентября, так и цифр других месяцев 2019 года. Попросту говоря, залы более чем наполовину пусты даже на самых громких премьерах.

— Прошлый сентябрь был теплым продолжением лета, люди охотнее выходили из дома, шли на прогулки и в кино. Этот же — холодный. Поэтому делать выводы рано, — поделилась с «Известиями» президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова. — «К звёздам» стартовал на уровне ожиданий — похожие результаты дала, к примеру, «Гравитация» в первый уикенд проката. У «Марсианина» и «Интерстеллара» успех был больше, но там сработала связка «звезда плюс культовый режиссер». Режиссер Джеймс Грэй уже снял несколько отличных фильмов, но его популярность в России несопоставима с известностью Ридли Скотта, Кристофера Нолана и даже Альфонсо Куарона.

На втором месте — российский шпионский боевик «Герой», позиционировавшийся как альтернатива франшизе о Джейсоне Борне. Сеансов у него было не намного меньше, чем у «К звездам» — 23,5 тыс., а сборы оказались существенно ниже, 89 млн рублей. И виной тому тоже посещаемость: средний показатель этого экшена за первый уикенд — 14 человек на сеанс. Между тем у фильма были эффектные промо-материалы и звездный каст: Владимир Машков, Александр Петров и Светлана Ходченкова.

— Часть аудитории «Героя» оттянул фильм «К звездам», — убеждена Ольга Зинякова. — Публика, настроенная посмотреть экшен, просто предпочла Брэда Питта Александру Петрову. Однако потенциал у блокбастера есть, и мы рассчитываем, что он по-геройски проявит себя в последующие недели.

На третьем месте — фэнтези «Тайна печати дракона», продолжение нашумевшего «Вия». Украинский фольклор заменили китайским, среди звезд появились Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер и Рутгер Хауэр, но российскую публику они зацепить не смогли. В свой второй уикенд картина собрала 72 млн рублей, ее совокупные сборы составили 287 млн, а у первого фильма в конце второго уикенда сумма приближалась к миллиарду, так что сиквел уступает ему почти в четыре раза.

Четвертое место с 31,6 млн занимает хоррор «Оно 2» — менее чем за месяц проката он собрал более миллиарда рублей, и у него по-прежнему отличная посещаемость для имеющихся 5,5 тыс. сеансов — 21 человек, это уже следствие положительного «сарафана», хотя и резонансных ужастиков в прокат уже долго не выходило, так что конкурентов не было.

Пятерку лидеров бокс-офиса замыкает авантюрная драма «Стриптизерши» с Дженнифер Лопес. 18,3 млн рублей, те же 21 человек на сеанс — всё свидетельствует о том, что фильм занял правильную, хотя и вполне скромную нишу и отрабатывает по максимуму свой потенциал. Сейчас его общая касса — около 160 млн рублей, падение сборов к третьему уикенду минимальное.

— В этот уикенд в топе присутствуют всего лишь две новинки недели, — резюмирует Ольга Зинякова. — Сильные релизы прошлых недель продолжают забирать внимание публики.

Ближайший уикенд должен ознаменоваться безоговорочным триумфом победителя Венецианского МКФ «Джокера» с Хоакином Фениксом. Большая часть вечерних сеансов будет отдана ему, и возрастное ограничение «18+» не сможет помешать фильму стать хитом бокс-офиса и одновременно культурным событием, что бывает не так часто. Но это не значит, что других интересных премьер не предвидится. Например, выходит в прокат уникальный неигровой фильм Виктора Косаковского «Акварель», снятый в формате 96 кадров в секунду. Будут и две российские игровые картины: конкурсант «Кинотавра» «Люби их всех» и молодежная комедия «Волшебник». Вновь окажется на большом экране шедевр Василия Шукшина «Калина красная». А семейной аудитории будет предложен мультфильм «Эверест».