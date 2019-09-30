Памятник самолету ТУ-22 перенесут из-за реконструкции улицы в Казани

В Казани планируется реконструкция улицы Максимова. Для этого будет перенесен фундамент памятника самолету Ту-22. Тендер с соответствующими условиями размещен на сайте госзакупок.

Помимо переноса памятника, на участке переустроят сети освещения, связи, ливневую канализацию, проложат тепловые сети, выкорчуют старые деревья и высадят новые, пишет Inkazan.ru.

Заказчиком выступает Главное управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана. На ремонт 299 м дороги планируется потратить 172,2 млн рублей. Из этой суммы 2,3 млн рублей уйдет на перенос памятника.

Работы должны быть выполнены до 7 сентября 2020 года. Деньги поступят из бюджета Татарстана.