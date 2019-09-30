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«ВКонтакте» назвала лучшие проекты VK Hackathon

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Фото: vk.com/hackathon-2019-results
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Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги конкурса VK Hackathon по разработке прототипов технологических продуктов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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Уточняется, что победители уже получили 1,5 млн рублей, еще 500 тыс. разделят две команды, чьи проекты окажутся наиболее успешными спустя полгода.

«В этом году VK Hackathon прошел в «Манеже» — площадке в центре Санкт-Петербурга, где проводятся крупнейшие международные форумы и выставки. В соревновании участвовали как независимые разработчики, так и сотрудники крупных IT-компаний: «Яндекса», Сбербанка, Mail.ru, OZON, JetBrains, Альфа-банка и других», — говорится в сообщении.

В этом году VK Hackathon прошел уже в пятый раз и стал самым масштабным за свою историю: проекты представили 600 участников из 150 команд. При этом в прошлом году в конкурсе приняли участие более 400 разработчиков из 120 команд.

В рамках конкурса участникам предстояло за 42 часа с нуля разработать прототип технологических продуктов в шести направлениях: культура, медиа, образование, благотворительность, технологии и городская среда.

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