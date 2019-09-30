Прямой эфир

Производство одноразовой посуды из дерева откроют в ОЭЗ в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области планируют создать предприятие по производству одноразовой посуды из дерева. Об этом 30 сентября сообщает Псковская Лента Новостей.

Реализовать проект планируют с 2019 по 2022 годы в три этапа. Объем вложенных средств превысит 236 млн рублей. Первый этап стартует в IV квартале этого года, покупка и установка оборудования запланированы на III-IV кварталы 2020 года.

По словам инвестора проекта, реализация проекта позволит создать 121 новое рабочее место для местных жителей. Также на предприятии будет проходить обучение сотрудников.

Основным сырьем для производства высокоэкологичной одноразовой посуды станет древесина мягколиственных пород. Изначально проект ориентирован на китайский рынок, но в перспективе сбыт может быть расширен на рынок России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шесть предприятий планируют стать новыми резидентами воронежской ОЭЗ
Особую экономическую зону хотят создать в Домодедово

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019