Производство одноразовой посуды из дерева откроют в ОЭЗ в Псковской области

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области планируют создать предприятие по производству одноразовой посуды из дерева. Об этом 30 сентября сообщает Псковская Лента Новостей.

Реализовать проект планируют с 2019 по 2022 годы в три этапа. Объем вложенных средств превысит 236 млн рублей. Первый этап стартует в IV квартале этого года, покупка и установка оборудования запланированы на III-IV кварталы 2020 года.

По словам инвестора проекта, реализация проекта позволит создать 121 новое рабочее место для местных жителей. Также на предприятии будет проходить обучение сотрудников.

Основным сырьем для производства высокоэкологичной одноразовой посуды станет древесина мягколиственных пород. Изначально проект ориентирован на китайский рынок, но в перспективе сбыт может быть расширен на рынок России.