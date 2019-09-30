Систему слежения за пчелами разработали ученые из Пензы

Ученые из Пензенского государственного аграрного университета разработали систему «Умный улей». Она позволяет следить за пасекой, не выходя из дома, и узнавать, когда пчелы собираются покинуть улей или даже когда воюют.

По словам соавтора и куратора проекта Бабкена Мелояна, которые приводит ИА «Пенза-пресс», дом, в котором может поместиться семья из 10 тыс. пчел, оснащен датчиками. Они позволяют следить за жизнью внутри, измеряя вес, уровень углекислого газа, шума, температуру и влажность.

Все это пасечник может узнать, находясь в любом месте. Для этого достаточно отправить сообщение на контроллер. В случае возникновения чрезвычайной ситуации система оповестит пчеловода сама.

Разработчики планируют сделать в «доме» автоматическую вентиляцию и управляемый леток, чтобы его можно было автоматически закрывать. Кроме того, в перспективе — установка ловушки для грызунов.

В ближайшее время продукт должен выйти на рынок. В максимальной комплектации такой дом для пчел обойдется в 20 тыс. рублей. К одному контроллеру можно будет подключить до 10 ульев с датчиками.

В июне сообщалось, что в Пензенской области гранты на сумму до 3 млн рублей получили 33 начинающих фермера. Впервые в этом году гранты дали проектам по разведению пчел.