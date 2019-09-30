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Меры по безопасности детей на дорогах примут в Омской области

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Губернатор Омской области Александр Бурков поручил разработать дополнительные меры профилактики для снижения детского травматизма на дорогах. Всплеск ДТП приходится на летние каникулы.

По данным комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в местах установки стационарных комплексов фиксации нарушений количество аварий сократилось на 49% за год. Тем не менее дорожная обстановка остается сложной. В частности, губернатор потребовал активизировать работу по снижению детского травматизма, сообщает ИА «Омскрегион».

По последним данным, дети одинаково часто получают травмы в результате ДТП на пешеходных переходах и в авариях на транспорте, которым управляют их родственники. Лидирующие позиции по числу пострадавших детей занимают аварии с велосипедами. В летние каникулы, по оценке правительства Омской области, в транспортных авариях по халатности родителей пострадали 122 ребенка.

Бурков считает, что в регионе необходимо активно проводить разъяснительную работу как с детьми, так и со взрослыми.

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