Меры по безопасности детей на дорогах примут в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков поручил разработать дополнительные меры профилактики для снижения детского травматизма на дорогах. Всплеск ДТП приходится на летние каникулы.

По данным комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в местах установки стационарных комплексов фиксации нарушений количество аварий сократилось на 49% за год. Тем не менее дорожная обстановка остается сложной. В частности, губернатор потребовал активизировать работу по снижению детского травматизма, сообщает ИА «Омскрегион».

По последним данным, дети одинаково часто получают травмы в результате ДТП на пешеходных переходах и в авариях на транспорте, которым управляют их родственники. Лидирующие позиции по числу пострадавших детей занимают аварии с велосипедами. В летние каникулы, по оценке правительства Омской области, в транспортных авариях по халатности родителей пострадали 122 ребенка.

Бурков считает, что в регионе необходимо активно проводить разъяснительную работу как с детьми, так и со взрослыми.