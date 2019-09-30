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В России с 1 октября начнется эксперимент с маркировкой табачной продукции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России с 1 октября начинается эксперимент по маркировке табачной продукции, на которую пока не распространяются средства идентификации. Соответствующий документ был опубликован 30 сентября на официальном сайте правовой информации.

Постановление правительства, предусматривающее проведение эксперимента, было подписано 26 сентября. В рамках данного постановления будут маркироваться сигары, сигариллы (тонкие сигары), биди, кретек, табак курительный, жевательный, нюхательный и табак для кальяна.

1 марта текущего года в России вступила в силу норма об обязательном наличии цифровой маркировки у табачных изделий. Предполагается, что использование электронной маркировки вместо бумажной позволит сократить количество подделок, кроме того, авторы инициативы рассчитывают, что это поможет вывести из тени часть «серых» игроков и таким образом обеспечить дополнительный приток налогов в бюджет.

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