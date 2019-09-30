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Иномарку за 8 млн рублей угнали в Москве

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Неизвестный на востоке Москвы угнал автомобиль стоимостью 8 млн рублей. Об этом 30 сентября РИАМО сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в районе Измайлово. В полицию обратился владелец иномарки Land Rover и сообщил об угоне.

Возбуждено уголовное дело о краже. На месте работают правоохранители. Известно, что машину угнали от дома № 8 на Нижней Первомайской улице.

23 сентября эксперты аналитической службы автомобильной группы «Авилон» провели исследование и узнали о самых востребованных дополнительных противоугонных системах среди покупателей автомобилей массовых и премиальных брендов.

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