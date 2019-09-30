Японские монеты XVII века получил музей на Сахалине от таможенников

Сахалинский краеведческий музей получил в дар от сотрудников таможенной службы японские монеты XVII века. Культурные ценности были изъяты на российско-китайской границе.

По данным Сахалинской таможни, монеты были обнаружены у гражданина Китая, который пересекал пункт пропуска «Полтавка». Номинал каждой монеты составляет 1 мон. По данным ИА SakhalinMedia, ценности подлежали декларированию, так как были изготовлены больше века назад. Так как вывоз монет проводился с нарушением, по решению суда монеты были конфискованы.

Данные монеты являются одним из первых образцов японской чеканки. До первой трети XVII века японцы пользовались китайской валютой. По решению Министерства культуры России раритетные денежные средства переданы в фонд Сахалинского областного краеведческого музея.