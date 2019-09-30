Бараки снесли в Краснофлотском районе Хабаровска

В Хабаровске продолжают снос домов с высоким процентом износа. На месте бараков в Краснофлотском районе построят многоэтажные жилые здания.

В рамках муниципальной программы было снесено восемь домов на улице Тихоокеанской. Из зданий 1950-х годов постройки переселили 15 семей. Для расселения граждан приобрели благоустроенные квартиры большей площади, пишет ИА AmurMedia.

На текущий момент одноэтажные постройки обнесены сигнальной лентой. Аварийные здания будут снесены, после этого застройщик сможет претендовать на освободившийся участок. Проект развития территории предполагает, что там построят несколько домов высотой 16–19 этажей.

Всего в Хабаровске более 750 домов с высоким процентом износа. Более 200 из них вошли в программу развития застроенных территорий. Администрация города заключила договоры с компаниями-застройщиками на расселение граждан и снос бараков.