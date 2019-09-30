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Школьника приговорили к 2,5 года за поджог подруги в Петербурге

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Районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении подростка, который на вечеринке поджог свою подругу. Школьника приговорили к 2,5 года заключения в воспитательной колонии.

Родители мальчика должны будут возместить пострадавшей 2 млн рублей в качестве возмещения морального вреда, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу городских судов.

Инцидент произошел в ноябре 2018 года. Подростки устроили вечеринку в квартире дома на проспекте Науки. Они привязали семиклассницу к стулу, облили спиртом и подожгли. 14-летнюю девочку госпитализировали с ожогами второй степени 30% частей тела. Позднее подростки говорили, что хотели подшутить над школьницей.

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