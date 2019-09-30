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Переделанный проект планировки квартала утвердили в Воронеже

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Мэрия Воронежа утвердила новую версию проекта планировки квартала, ограниченного улицами Покровская, Композитора Ставонина, Независимости и Антонова-Овсеенко. Информация об этом следует из соответствующего постановления.

Речь идет о жилом квартале «Шестое чувство». Застройщику разрешили возвести еще три точечных 17-этажных дома вместо двух многосекционных с переменной этажностью, сообщает ИА «Абирег».

Планируется, что в трех домах будут проживать 680 человек. Всего проектом жилого квартала предусмотрено пять домов, один из которых уже возведен, строительство второго продолжается. Численность населения в них составит 697 человек.

Предыдущий проект планировки, утвержденный мэрией в 2016 году, оспорил собственник прилегающих земель. Арбитражный суд признал его незаконным.

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