Переделанный проект планировки квартала утвердили в Воронеже

Мэрия Воронежа утвердила новую версию проекта планировки квартала, ограниченного улицами Покровская, Композитора Ставонина, Независимости и Антонова-Овсеенко. Информация об этом следует из соответствующего постановления.

Речь идет о жилом квартале «Шестое чувство». Застройщику разрешили возвести еще три точечных 17-этажных дома вместо двух многосекционных с переменной этажностью, сообщает ИА «Абирег».

Планируется, что в трех домах будут проживать 680 человек. Всего проектом жилого квартала предусмотрено пять домов, один из которых уже возведен, строительство второго продолжается. Численность населения в них составит 697 человек.

Предыдущий проект планировки, утвержденный мэрией в 2016 году, оспорил собственник прилегающих земель. Арбитражный суд признал его незаконным.