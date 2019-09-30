Температурный рекорд зафиксировали синоптики во Владивостоке

Во Владивостоке побит 81-летний температурный рекорд сентября. В выходные воздух местами прогрелся до 26 градусов.

По данным синоптиков, прошлый рекорд относился к 1938 году. Он был побит 29 сентября, когда столбики термометров поднимались до 23–26 градусов на территории Владивостока. Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

В дальнейшем погоду в Приморье будет определять гребень антициклона. В связи с сухой и теплой погодой в лесах увеличивается риск природных возгораний. 1 октября в регионе местами будет действовать четвертый класс пожароопасности.

Ранее самый теплый осенний день за последние 100 лет зарегистрировали в Благовещенске.