Массовая свадьба в Дагестане попала в книгу рекордов Гиннеса

Свадьба в Дербенте (Республика Дагестан), организованная в День города в воскресенье на стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей. В мероприятии приняли участие 30 пар, представляющие 16 дагестанских национальностей, а также более 10 тыс. гостей.